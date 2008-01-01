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Северо-запад России освобождается от ненастной зоны



ИА "Метеоновости" / 12:22 Четверг, 19 октября



Уже с сентября этого года Атлантика начала проявлять активность и циклоны один за другим заспешили к российским рубежам. Не ослабили свою активность они и в октябре. В минувшие сутки центр очередного вихря находился над Архангельской областью, а атмосферные фронты, связанные с ним, протянулись через всю северную половину европейской территории.



Сильные дожди прошли в Архангельской области, вблизи центра циклона, местами выпало до 16 мм осадков. Но наиболее интенсивными и продолжительными дожди были в Вологодской области, местами выпало до 22 мм. На остальной территории дождей также избежать не удалось, но их количество было заметно меньше.



Сегодня центр циклона останется над Архангельской областью, а в пятницу переберется на Северный Урал. В автономных округах Западной Сибири циклон проявит себя небольшими, местами умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега, на западе территории осадки могут быть сильными, а ветер в отдельных районах усилится до 12-17 м/с.



На европейском севере усилится влияние арктического антициклона, осадки ослабеют, а температура начнет понижаться. / meteonovosti.ru /



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