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Новости погоды

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Первый снег в Москве появится в выходные дни

ИА "Метеоновости" / 11:44 Четверг, 19 октября

  Средняя дата появления снега на московской земле приходится на последние числа октября. Как правило, первый снег быстро тает, а устойчивый снежный покров появляется лишь через месяц. В текущем сезоне все может произойти "по климату".

В ближайшие выходные дни погода начнет перестраиваться на зимний режим: ее станет определять арктический антициклон с центром над Скандинавией. Столичный регион окажется во власти северного ветра, начнется адвекция холода.

В пятницу влияние антициклона проявится в уменьшении облачности, существенных осадков не ожидается, ночью в городе 2..4 по области 0..+5 градусов, местами до -1. Днем около 7 тепла. Средняя суточная температура воздуха останется пока немного выше нормы.

В субботу на центральные области, в том числе и Московскую, адвекция холода продолжится, в воздухе могут появиться отдельные снежинки. Под утро в Москве 0..+2, по области до -1 градуса. Днем не исключен небольшой дождь, преимущественно на востоке Подмосковья, максимальная температура воздуха около 4 градусов.

В воскресенье существенных осадков не ожидается, а температура продолжит понижаться. В ночные часы составит в Москве от 0 до -2, по области от -3 до +2 градусов. Днем она повысится до положительных значений: в Москве 2..4, по области до 6 градусов.

Средняя суточная температура понизится до +1..+1,5 градусов, что соответствует в Москве началу ноября. / meteonovosti.ru /
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