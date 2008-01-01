

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Первый снег в Москве появится в выходные дни



ИА "Метеоновости" / 11:44 Четверг, 19 октября



сезоне все может произойти "по климату".



В ближайшие выходные дни погода начнет перестраиваться на зимний режим: ее станет определять арктический антициклон с центром над Скандинавией. Столичный регион окажется во власти северного ветра, начнется адвекция холода.



В пятницу влияние антициклона проявится в уменьшении облачности, существенных осадков не ожидается, ночью в городе 2..4 по области 0..+5 градусов, местами до -1. Днем около 7 тепла. Средняя суточная температура воздуха останется пока немного выше нормы.



В субботу на центральные области, в том числе и Московскую, адвекция холода продолжится, в воздухе могут появиться отдельные снежинки. Под утро в Москве 0..+2, по области до -1 градуса. Днем не исключен небольшой дождь, преимущественно на востоке Подмосковья, максимальная температура воздуха около 4 градусов.



В воскресенье существенных осадков не ожидается, а температура продолжит понижаться. В ночные часы составит в Москве от 0 до -2, по области от -3 до +2 градусов. Днем она повысится до положительных значений: в Москве 2..4, по области до 6 градусов.



Средняя суточная температура понизится до +1..+1,5 градусов, что соответствует в Москве началу ноября. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



