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Новости погоды

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Тридцатиградусные морозы в Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:02 Четверг, 19 октября

  Российский полюс холода, по праву принадлежащий самой холодной Республике России - Якутии, уступил пальму первенства Сибири. Именно над Сибирью в прошедшие сутки сформировался очаг аномально холодной погоды. В Эвенкии среднесуточная температура воздуха оказалась на 4-6 градусов ниже нормы. В столице Эвенкии, Туре, под утро температура воздуха понизилась до -26 градусов, а на метеостанции Кербо, расположенной немного южнее Туры, зафиксирована самая низкая температура на территории России за прошедшие сутки, -31 градус.

В Якутии самые низкие температуры отмечались на востоке Республике. На метеостанции Теплый Ключ морозы усилились до -28 градусов, а на полюсе холода, в Оймяконе, под утро было всего -17 градусов. / meteonovosti.ru /
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