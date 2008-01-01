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Новости погоды

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Ухудшение погоды на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 09:53 Четверг, 19 октября

  В текущие дни в Дальневосточном округе России отмечается относительно спокойная погода. В большинстве районов ее определяет обширный антициклон, раскинувший свои владения от арктического побережья до Японского моря. Неустойчивая погода отмечается лишь на крайнем западе Якутии, где ее определяет сибирский циклон, и в крайних восточных районах Дальнего Востока. Здесь также погоду формируют циклоны. Один из них, с центром над Охотским морем, уже заполняется, и в прошедшие сутки существенных осадков не вызвал, другой, тихоокеанский, движется вдоль Курильской гряды. На Курилах он отметился сильными осадками в виде дождя и снега, выпало до 34 мм, а также сильным ветром на юге Камчатского края, порывы достигали 22 м/с.

В ближайшие сутки ухудшение погоды ожидается на юге Дальневосточного округа, куда переместится сибирский циклон. В южных районах Якутии пройдет сильный снег. В субботу ненастная зона охватит Амурскую область и Хабаровский край. Пройдут осадки в виде дождя и снега, местами они будут сильными. Еще один район с неблагоприятной погодой - Чукотский а.о. На побережье округа - снег, метель и порывы ветра 20-25 м/с. На остальной территории Дальнего Востока сохранится относительно спокойная погода. / meteonovosti.ru /
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