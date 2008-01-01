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Новости погоды

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На юге Западной Сибири усилится ветер

ИА "Метеоновости" / 09:36 Четверг, 19 октября

  Под конец недели на юге Западной Сибири ожидается усиление ветра. Волновой циклон с северо-запада Казахстана подойдет в район Новосибирска уже сегодня, 19 октября. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, включая республику Алтай, пройдут дожди от небольших до умеренных, ветер усилится в отдельных районах до 20 м/с, но тепло, днем до +10 градусов, местами по югу до +16. Дожди в зоне атмосферного фронта этого же циклона пройдут также ближе к Уралу - в Омской области и на юге Тюменской области. Спустя сутки, 20 октября в юго-восточной части Западной Сибири, включая республику Алтай, под влиянием все того же циклона погода также будет сырая и ветреная с осадками от небольших до умеренных (преимущественно в виде дождя), местами порывы ветра будут достигать 17-22 м/сек, теплая погода сохранится, днем 10-16, местами 2-8 градусов. В то время как в Омской области и на юге Тюменской температура немного понизится, днем +2,+8, но там тоже погода неустойчивая с небольшими и умеренными осадками. / meteonovosti.ru /
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