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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:53 Четверг, 19 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 7..9, по области 5..10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с местами с порывами до 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст, относительная влажность воздуха около 55%.



В столичном регионе погода по-прежнему будет испытывать метеозависимых людей. Порывистый ветер, интенсивный рост атмосферного давления, повышенная влажность, но при этом температура пойдет на понижение. Такое сочетание метеопараметров обуславливает формирование погоды гипоксического типа, одновременно с влажно-прохладными условиями. Плохо себя будут чувствовать как гипотоники, так и гипертоники, люди с нарушением сердечного ритма, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, бронхиальной астмой. Возможно обострение основного заболевания у метеочувствительных людей с недугами опорно-двигательного аппарата.



Геомагнитный фон 19 октября спокойный. / meteonovosti.ru /



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