Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
19 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:53 Четверг, 19 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 7..9, по области 5..10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с местами с порывами до 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст, относительная влажность воздуха около 55%.

В столичном регионе погода по-прежнему будет испытывать метеозависимых людей. Порывистый ветер, интенсивный рост атмосферного давления, повышенная влажность, но при этом температура пойдет на понижение. Такое сочетание метеопараметров обуславливает формирование погоды гипоксического типа, одновременно с влажно-прохладными условиями. Плохо себя будут чувствовать как гипотоники, так и гипертоники, люди с нарушением сердечного ритма, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, бронхиальной астмой. Возможно обострение основного заболевания у метеочувствительных людей с недугами опорно-двигательного аппарата.

Геомагнитный фон 19 октября спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+6
Чт.
19 окт.
+8
Пт.
20 окт.
+7
Сб.
21 окт.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Хайдерабад		 -19
Тембенчи

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100