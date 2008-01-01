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Новости погоды

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На юге Испании жара спала

ИА "Метеоновости" / 13:44 Среда, 18 октября

  Половину октября в Севилье температура держалась около 35 градусов жары. В этот период отмечено несколько рекордов максимальной температуры воздуха. Теперь абсолютными максимумами стали следующие значения температуры: 4 октября 34,6 градуса, 5 октября 33,8 градуса, 6 октября 35,2 градуса, 14 октября 34,5 градуса, 15 октября 35,7 градуса. Начиная с 18 октября с приближением атмосферного фронта температура начала понижаться, но было еще жарковато, 31,5 градуса. А 17 октября "похолодало" до 27 градусов. В дальнейшем на юге Испании удержится температура продолжит понижаться. 19 октября ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 7.. 12, днем 17.. 22 и будет ветрено.

В течение последующих 5 дней также возможен кратковременный дождь, а фон дневной температуры будет около 20 градусов. В среднем в ближайшую неделю такая температура воздуха для Испании выше обычных средних многолетних значений примерно на 1 градус. / meteonovosti.ru /
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