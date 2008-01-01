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Из-за тайфуна "LAN" в Приморском крае усилится ветер



ИА "Метеоновости" / 13:27 Среда, 18 октября



Внимание дальневосточных синоптиков приковано к тайфуну "LAN". 18 октября утром (9 ч мск) вихрь находился над акваторией Филиппинского моря в районе с координатами 13,0 o с. ш. и 132,3 o в. д. Он движется в северном направлении со скоростью 14 км/ч.



По мере движения тропический шторм набирает силу и уже перешел в разряд тайфуна. Давление в его центре составляет 970 гПа, максимальный ветер - около 48 м/с. По последним расчетам гидродинамических моделей, в ближайшее время вихрь продолжит смещаться по той же траектории.



В начале следующей недели тайфун подойдет к южным островам Японского архипелага и обрушит на них всю свою мощь. Пройдя над югом Японии, он вновь сменит направление и продолжит движение вдоль западного побережья островов.



Непосредственного влияния на погоду Приморья тайфун не окажет, но повлияет на ветровой режим. Над континентом расположится азиатский антициклон, а над Японскими островами будет смещаться тайфун, создадутся большие градиенты давления, в результате чего в крае усилится северо-восточный ветер. / meteonovosti.ru /



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