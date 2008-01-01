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Дожди и сильные ветры на берегах Волги



ИА "Метеоновости" / 13:21 Среда, 18 октября



Один из серии атлантических циклонов, которые входят в систему мощного североатлантического вихря, приблизится в четверг, 19 октября к районам Поволжья. В Татарстане объявлено предупреждение о дождях и сильном ветре с порывами 18-23 м/с. Дожди пройдут и в других районах Поволжья и будут небольшими и умеренными. В Волго-Вятском районе усилится ветер в порывах до 15-20 м/с, температура пойдет на понижение, днем максимум 3:10 градусов. В конце второй десятидневки октября похолодание продолжится, 21 октября дневная температура упадет до 0 градусов, ночью прихватит мороз до -5 градусов. Дожди будут переходить в мокрый снег. В Среднем Поволжье тоже ожидается ветреная погода с осадками. 19 октября порывы ветра 15-20 м/с, 20 октября 15-18 м/с. Температура тоже понизится, ночью до интенсивных заморозков, днем до 3:8 градусов. / meteonovosti.ru /



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