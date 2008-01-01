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Новости погоды

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Теплый день в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:45 Среда, 18 октября

  Сегодняшним потеплением москвичи обязаны североатлантическому циклону. Он закачал на Европейскую территорию теплый воздух. Еще когда циклон был над Северной Атлантикой, в него влилась порция теплого и влажного воздуха от бывшего урагана "Офелия". И вот переместившись через Скандинавию на север Европейской территории, тепло досталось и Московскому региону. Вчера в Москве было 11:12 градусов, а сегодня в 12 ч дня на ВДНХ температура повысилась до 13,8 градуса. Выше температура в текущем октябре была только 9 числа, +15o. Так что, можно считать, что нынешний день один из самых теплых дней этого октября.

Увы, но завтра после прохождения ночью холодного атмосферного фронта, дневная температура понизится до 7..9 градусов. / meteonovosti.ru /
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