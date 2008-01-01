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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:44 Среда, 18 октября

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков, местами порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14 градусов, Северном 13-14 градусов, Северо-восточном 13-14 градусов, Восточном 13-14 градусов, Юго-восточном 13-14 градусов; Южном 13 градусов; Юго-западном 13-14 градусов, Западном 12-14 градусов, Северо-западном 13-14 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 13-14 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 12-13 градусов, местами порывы ветра до 12 м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+14
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+8
Пт.
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+7
Сб.
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комфортное место: Гёттинген

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