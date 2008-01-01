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Новости погоды

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Сильный ветер и дожди в Казахстане

ИА "Метеоновости" / 11:53 Среда, 18 октября

  В среду, 18 октября, по всему Казахстану пройдут дожди, на юге и юго-востоке ≈ сильные ливни. В Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях ветер усилится до 15-23 м/с, в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях ветер усилится до 15-20 м/с.В Алматинской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ожидается усиление ветра до 23 м/с, в Жамбылской области порывы местами достигнут 30 м/с. В Алматы облачно, дождь, до +22. В Астане переменная облачность, дождь, до +17.

Причиной сильных ветров будет прохождение по стране с запада на восток серии холодных атмосферных фронтов волнового циклона, который образовался над северо-западом Казахстана. В ближайшие сутки, 19 октября циклон вливается в систему североатлантического вихря, который надвигается всей своей мощью на Западную Сибирь. А волновой атмосферный фронт отойдет на восток и юго-восток Казахстана. На юге и юго-востоке Казахстана ожидаются сильные дожди, в горах снег, ветер 15-20 м/с. На севере Казахстана ветер будет почти штормовым, до 25 м/с, на западе усиление ветра до 23 м/с. / meteonovosti.ru /
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