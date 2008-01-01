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Новости погоды
Внимание автомобилистам - скоро мокрый снег и морозец!
ИА "Метеоновости" / 11:36 Среда, 18 октября
В конце октября у любого автомобилиста возникает проблема смены резины его "железного коня". Связана она с изменением погодных условий: на смену дождям придет снег и гололедица.
До сей поры погода в октябре баловала жителей средней полосы России теплом. Не было морозных утренников, и дневная температура колебалась в пределах 5..10 градусов. А осадки выпадали в виде дождя.
Специалисты рекомендуют менять летнюю резину на зимнюю, когда температура воздуха достигнет 5..7 градусов. И этот момент настает!
19 октября при прохождении атмосферного фронта через Центральный район ожидается понижение сначала дневной температуры до 7..9 градусов и небольшой дождь.
20 октября адвекция холодного воздуха в тылу циклона продолжится. Ночью в Москве 2..4 градуса, в пониженных местах рельефа, на эстакадах и мостах до -1 градуса. Днем в Москве 6..8 тепла. Средняя суточная температура воздуха около 5 градусов, что пока еще чуть выше нормы.
В выходные дни, по предварительному прогнозу, ожидается почти предзимняя погода: минимальная температура на большей части региона станет отрицательной, к дождю будет примешиваться мокрый снег, не исключена первая за сезон гололедица.
Впереди поздняя осень с мокрым снегом и морозцем. Спешите к этому подготовиться! / meteonovosti.ru /
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