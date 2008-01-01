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Внимание автомобилистам - скоро мокрый снег и морозец!



ИА "Метеоновости" / 11:36 Среда, 18 октября



гололедица.



До сей поры погода в октябре баловала жителей средней полосы России теплом. Не было морозных утренников, и дневная температура колебалась в пределах 5..10 градусов. А осадки выпадали в виде дождя.



Специалисты рекомендуют менять летнюю резину на зимнюю, когда температура воздуха достигнет 5..7 градусов. И этот момент настает!



19 октября при прохождении атмосферного фронта через Центральный район ожидается понижение сначала дневной температуры до 7..9 градусов и небольшой дождь.



20 октября адвекция холодного воздуха в тылу циклона продолжится. Ночью в Москве 2..4 градуса, в пониженных местах рельефа, на эстакадах и мостах до -1 градуса. Днем в Москве 6..8 тепла. Средняя суточная температура воздуха около 5 градусов, что пока еще чуть выше нормы.







В выходные дни, по предварительному прогнозу, ожидается почти предзимняя погода: минимальная температура на большей части региона станет отрицательной, к дождю будет примешиваться мокрый снег, не исключена первая за сезон гололедица.



Впереди поздняя осень с мокрым снегом и морозцем. Спешите к этому подготовиться! / meteonovosti.ru /



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