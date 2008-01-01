Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
18 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Прохладная погода на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 11:03 Среда, 18 октября

  Холодные атмосферные фронты стали причиной понижения температуры на юге Дальнего Востока, в том числе и на его островной части. 17 октября в Южно-Сахалинске была самая холодная ночь за весь период метеонаблюдений. Температура опустилась до абсолютного минимума за этот день -6,1 градуса. Предыдущий рекорд холода -5,7 градуса был в 1986 году. На юге Хабаровского края, местами в Приморье и на западе Амурской области прошли небольшие и умеренные осадки, в Приморском крае ветер усиливался до 22 м/с. Температура днем в регионе была не выше 1:7o, на западе и севере Амурской области после морозной ночи не переходила через ноль градусов в сторону положительных значений. И только на побережье Приморского края было 10:12o тепла. В ночь на 18 октября были уже настоящие морозы, -9:-14o. Не так морозно было в Хабаровске, а на юге Приморского края до отрицательной температуры дело пока не дошло. В ближайшие дни на юге Дальнего Востока будет понемногу теплеть. Погоду там определяется день-другой антициклоном с севера Китая. По ночам в Приамурье морозно, дневная температура будет примерно около плюс 5o, на юге Хабаровского края до 12o. В Приморском крае ночи еще не столь морозные, лишь слабые заморозки, до -2, дневная температура повысится к концу недели от 10:15o до 13:18o. Потепление придет вместе с дождями забайкальского циклона. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+11
Ср.
18 окт.
+12
Чт.
19 окт.
+10
Пт.
20 окт.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Суккур		 -17
Саскылах

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Инглвуд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100