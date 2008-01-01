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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:51 Среда, 18 октября



Середина октября в столице бывает разной. Ведь этот осенний месяц довольно капризный. 18 октября случались как очень теплые дни, так и морозные ночи. Например, в 1977 году воздух в столице остывал до -8.9 градусов, а днем в 1967 году было очень тепло, 17.5 градуса. В 1916 году прошел сильный дождь, количество осадков составило 30.7 мм.



В 1974 году в столице отмечался град, а в 1983 году стелился густой туман.



Сегодня, 18 октября, в середине дня, воздух в Москве прогреется до 11..13 градусов, что гораздо выше привычных значений. При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с, усиливаясь в порывах 15-20 м/с, из-за чего будет казаться, что на улице прохладнее, чем на самом деле. / meteonovosti.ru /



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