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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:23 Среда, 18 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер западный 5-10 м/с местами с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт. ст, относительная влажность воздуха около 60%.



В столичном регионе в среду погода по-прежнему будет испытывать метеозависимых людей. Интенсивное падение атмосферного давления, повышенная влажность, при этом среднесуточная температура будет на пару градусов выше климатической нормы. Такое сочетание метеопараметров обуславливает формирования погодной гипоксии. Содержание кислорода в воздухе значительно ниже нормы. Даже не смотря на то что, такая погода удерживается довольно длительное время, метеозависимые люди не могут к этому приспособиться. Плохо себя будут чувствовать гипотоники, гипертоники, люди с нарушением сердечного ритма, страдающие ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, бронхиальной астмой. Даже у практически здоровых людей может отмечаться снижение умственной и физической работоспособности, общее недомогание. Ухудшит самочувствие порывистый ветер, он может усилить депрессивное состояние и вызвать чувство тревоги у лиц с психо-эмоциональными нарушениями и нервными расстройствами. Поддержать сердечную деятельность в этот период помогут настой с боярышником, пустырником. / meteonovosti.ru /



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