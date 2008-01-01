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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:34 Вторник, 17 октября



Погоду в Москве и области будет определять теплый сектор циклона с центром над Белым морем. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 7..9 градусов, по области 6..9. Ветер северо-западный 5-10 м/с, до 19 часов местами порывы до 15 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%. / meteonovosti.ru /



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