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Новости погоды
Закавказье заливают дожди
ИА "Метеоновости" / 13:21 Вторник, 17 октября
В начале недели через Северный Кавказ проследовала серия атмосферных фронтов. В ночь на понедельник сильные дожди отмечались на побережье Черного моря. Горные хребты ненадолго задержали облака, зона сильных осадков переместилась в Закавказье. Мощные ливни прошли по западу Грузии. Под водой остался второй по величине город страны - Кутаиси. Усугубили ситуацию грязевые потоки с гор. Жители спасались на крышах домов в ожидании эвакуации. Повреждены мосты, дороги, повалены сотни деревьев. Сегодня дожди в стране продолжаются
В Поти и Батуми объявлено штормовое предупреждение.
По прогнозам синоптиков, ненастная погода в Грузии продержится до конца рабочей недели. / meteonovosti.ru /
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