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Закавказье заливают дожди



ИА "Метеоновости" / 13:21 Вторник, 17 октября



В начале недели через Северный Кавказ проследовала серия атмосферных фронтов. В ночь на понедельник сильные дожди отмечались на побережье Черного моря. Горные хребты ненадолго задержали облака, зона сильных осадков переместилась в Закавказье. Мощные ливни прошли по западу Грузии. Под водой остался второй по величине город страны - Кутаиси. Усугубили ситуацию грязевые потоки с гор. Жители спасались на крышах домов в ожидании эвакуации. Повреждены мосты, дороги, повалены сотни деревьев. Сегодня дожди в стране продолжаются



В Поти и Батуми объявлено штормовое предупреждение.



По прогнозам синоптиков, ненастная погода в Грузии продержится до конца рабочей недели. / meteonovosti.ru /



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