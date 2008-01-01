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Рекордное тепло в Западной Европе



ИА "Метеоновости" / 12:49 Вторник, 17 октября



Атлантические циклоны, смещаясь по северным морям, поставляют мощное тепло на запад Евразийского континента. Среднесуточная температура воздуха на всей территории от стран Скандинавского полуострова до Средиземноморья превышала норму на 4-8 градусов.



В понедельник во многих столицах европейских государств температура воздуха установила новые суточные рекорды. Городами-рекордсменами стали Осло со значением +16,8 (предыдущий рекорд +16.3 в 1949 году), Хельсинки со значением +14.6 (предыдущий +14.3 в 1931 году), Лондон со значением +22.1 (предыдущий +20.0 в 1969 году), Брюссель, где воздух прогрелся до +25 градусов и предыдущий рекорд в +23.9 градусов остался в 1949 году, Люксембург, в котором новый рекорд в +21.2 градуса (предыдущий +20.2 в 1949 году), Прага со значением +22.4 (предыдущий 21.4 в 1967 году) и это не весь перечень рекордно теплых мест.



Но самое высокое рекордное значение температуры (+25.3 градуса) зарегистрировано в Орлеане (Франция). / meteonovosti.ru /



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