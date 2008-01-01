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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:25 Вторник, 17 октября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков, местами порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 12 градусов, Северном 11-12 градусов, Северо-восточном 11 градусов, Восточном 11 градусов, Юго-восточном 11-12 градусов; Южном 12 градусов; Юго-западном 11 градусов, Западном 10-12 градусов, Северо-западном 11-12 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 10 градусов, порывы ветра 10 м/с; на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 11-12 градусов, местами порывы ветра до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



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