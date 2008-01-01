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Новости погоды

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Ненастная погода не только в северо-западных областях

ИА "Метеоновости" / 12:10 Вторник, 17 октября

  Не только жителей северо-западных районов европейской территории погода испытывает сильными осадками, далека она от благоприятной и в Поволжье, где ее также определяет циклон, но уже приблизившийся с низовья Дона. В прошедшие сутки он прошелся сильными дождями по республикам Северного Кавказа. Так, в Северной Осетии выпало до 27 мм осадков. В Дагестане дожди были не такими интенсивными, но порывы ветра достигали 23 м/с. Центр циклона остановился над низовьем Волги, а потому и Поволжье ненастье не обошло стороной. 11-12 мм осадков выпало в Самарской и Оренбургской областях.

В среду циклон переберется на Южный Урал, и Поволжье на короткое время окажется в его тыловой части. Атмосферное давление немного подрастет, но в большинстве районов еще пройдет дождь от небольшого до умеренного, в верховье Волги порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха останется выше нормы, днем от 7 до 12 градусов. / meteonovosti.ru /
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