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Северо-запад России под влиянием циклонов Атлантики



ИА "Метеоновости" / 11:49 Вторник, 17 октября



сезона Атлантика начала проявлять активность, посылая один за другим циклоны к российским рубежам. Они несли не только тепло океана, но и осадки на север ЕТР. Что и продолжается в октябре.



Не успел один циклон щедро полить северо-западные и центральные области Европейской России дождями, как ему на смену уже спешит очередной атлантический вихрь. В понедельник его центр находился вблизи Скандинавского полуострова, а атмосферные фронты протянулись через Европейский северо-запад.



В Карелии неделя началась с сильных дождей. За понедельник и ночь на вторник в Республике выпало до 25 мм осадков. В Мурманской области дождь шел вперемежку с мокрым снегом, и также осадки были сильными (до 18 мм). В ночь на вторник отмечалось налипание мокрого снега, диаметр отложений составил до 24 мм. В Ненецком автономном округе циклон проявил себя сильным ветром, порывы достигали 29 м/с.



Во вторник центр циклона переместится на Кольский полуостров, и неблагоприятная погода в Мурманской области и Карелии сохранится. А в среду ему на помощь придет еще один вихрь, который за сутки преодолеет расстояние от Британских островов до Ленинградской области.



В Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской областях и Карелии ожидается пасмурная и ветреная погода с осадками разной интенсивности. Но кроме ненастья, циклоны несут относительно теплый океанический воздух, что удерживает температуру воздуха на 2-4 градуса выше нормы. В дневные часы на крайнем северо-западе она составит от 0 до +5, в Карелии от 3 до 8 тепла, на остальной территории российского северо-запада до 10 тепла. / meteonovosti.ru /



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