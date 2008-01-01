Новости погоды
Сибирский антициклон сдает свои позиции
ИА "Метеоновости" / 11:02 Вторник, 17 октября
Долгое время обширный антициклон обеспечивал сибиряков теплой погодой и не испытывал затяжными дождями. В прошедшие сутки лишь в центральных районах Красноярского выпало до 3 мм осадков и на Таймыре при ветре до 21 м/с бушевала метель. На остальной территории Сибири никаких неприятных сюрпризов погода не преподнесла. Температурный фон только в Забайкалье был немного ниже нормы, на остальной территории температура превышала средние многолетние значения на 1-4, а на Алтае на 6 градусов.
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Но уже в ближайшие сутки антициклон начнет продвигаться на восток. Его центр переместится на запад центральных районов Красноярского края, а на сибирские просторы начнет распространяться влияние циклонов с запада.
В среду в большей степени влияние циклона осуществится на западе Сибири, в Тюменской области. Пройдут осадки от небольших до умеренных в виде дождя и мокрого снега, ветер в порывах усилится до 17 м/с. В дальнейшем его влияние распространится на восточные районы. При этом температурный фон останется без существенных изменений. В дневные часы на Таймыре и в Эвенкии температура уже отрицательная, от -3, до -15, в Ямало-Ненецком а.о и Туруханском районе - близкая к нулю, в южных районах Сибири от 7 до 12 тепла. / meteonovosti.ru /