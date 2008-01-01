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Циклоны на время покинули восток России



ИА "Метеоновости" / 10:06 Вторник, 17 октября



В текущие дни в Дальневосточном округе России отмечается относительно спокойная погода. В большинстве районов ее определяет сибирский антициклон, что сводит к минимуму выпадение осадков и не дает разгуляться ветрам. Лишь в крайних восточных и северо-восточных районах округа остается хозяйничать циклон, но и он уже не способен на сильные осадки. В прошедшие сутки лишь на западе арктического побережья, в районе Тикси, выпало до 5 мм осадков в виде снега, и небольшой снег, до 2 мм, шел в континентальных районах Магаданской области. На остальной территории осадки если и выпадали, были несущественными, менее 1 мм.



А вот температурный фон отличался резкими контрастами. Так, в арктических районах Дальнего Востока отмечалась аномально теплая погода, среднесуточная температура была выше нормы на 8-12 градусов, в то время, как на юге округа она отставала от средних многолетних значений на 1-2 градуса.



В ближайшие сутки ухудшение погоды ожидается лишь на Курилах и связано оно с приближением с Японского моря активного циклона. Уже с утра в среду начнутся осадки и на юге гряды ветер усилится до 15-20 м/с. На остальной территории существенных изменений в погоде не ожидается. / meteonovosti.ru /



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