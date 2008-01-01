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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:43 Вторник, 17 октября

  Середина октября в столице бывает разной. Ведь этот осенний месяц довольно капризный. 17 октября случались как очень теплые дни, так и морозные ночи. Например, в 1911 году воздух в столице остыл до -12,3 градусов, а днем в 1889 году было очень тепло, 17,4 градуса. В 1991 году прошел дождь, количество осадков составило 17 мм. В 1971 году в столице было прохладно, выпал снег, при порывистом ветре отмечалась метель.

В прошлом, 2016 году, среднесуточная температура была немного ниже нормы. И ночью, и днем термометры показывали 3,6 градуса, осадков не было.

В середине дня 17 октября воздух в Москве прогреется до 10..12 градусов, что гораздо выше привычных значений. При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с, усиливаясь в порывах до 12-17 м/с, из-за чего будет казаться, что на улице прохладнее, чем на самом деле. / meteonovosti.ru /
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