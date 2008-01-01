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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:30 Вторник, 17 октября
Предстоящим днем в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 10..12, по области 7..12 градусов. Западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с и порывами до 12-17 м/с.
Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст, относительная влажность воздуха около 60%.
Погода вполне комфортная и довольно теплая для этих октябрьских дней погода: температура воздуха на 3 градуса выше климатических показателей. Атмосферное давление в пределах климатической нормы. Из-за порывистого ветра неважно будут себя чувствовать люди с нервными и психо-эмоциональными расстройствами. Повышенная влажность воздуха может стать причиной обострения хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника. На фоне сезонной перестройки погоды и колебаний метеопараметров у метеозависимых людей возможны скачки артериального давления, вплоть до кризов, головные и сердечные боли. / meteonovosti.ru /
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