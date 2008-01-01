Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
16 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 16 октября

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 10 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7 градусов, Северном 6-7 градусов, Северо-восточном 6-7 градусов, Восточном 6 градусов, Юго-восточном 6-7 градусов; Южном 6 градусов; Юго-западном 6 градусов, Западном 6-7 градусов, Северо-западном 7 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 6 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 6-7 градусов, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+6
Вт.
17 окт.
+11
Ср.
18 окт.
+13
Чт.
19 окт.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Мекка		 -17
Саскылах

некомфортное место: Корк
комфортное место: Морелия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100