Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 16 октября
В 15 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 10 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7 градусов, Северном 6-7 градусов, Северо-восточном 6-7 градусов, Восточном 6 градусов, Юго-восточном 6-7 градусов; Южном 6 градусов; Юго-западном 6 градусов, Западном 6-7 градусов, Северо-западном 7 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 6 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 6-7 градусов, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /