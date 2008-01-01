

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 16 октября



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 10 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7 градусов, Северном 6-7 градусов, Северо-восточном 6-7 градусов, Восточном 6 градусов, Юго-восточном 6-7 градусов; Южном 6 градусов; Юго-западном 6 градусов, Западном 6-7 градусов, Северо-западном 7 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 6 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 6-7 градусов, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



