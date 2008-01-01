Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
16 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На севере Якутии и Чукотки температура бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 14:18 Понедельник, 16 октября

  Южный циклон принес на Чукотку и северо-восток Якутии не только сильные осадки и порывистый ветер, но и очень теплый воздух. Среднесуточная температура воздуха на Арктическом побережье превышает климатическую норму на 8-10 градусов. И снова не обошлось без температурных рекордов. В Чокурдахе воздух прогрелся до 0,2 градуса. А до этого рекорд был отрицательным, выше -0,9 градусов температура здесь не повышалась с 1974 года. На острове Врангеля +3,1, причем предыдущий рекорд, +1,6 градуса, был перекрыт в прошлом, 2016 году. В Певеке воздух прогрелся до 3,1 градуса, что незначительно выше рекорда, установленного в 1973.

В ближайшие дни на Чукотке температура воздуха существенным образом не изменится, возможны очередные рекорды, а на северо-востоке Якутии заметно похолодает. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+6
Вт.
17 окт.
+11
Ср.
18 окт.
+13
Чт.
19 окт.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Мекка		 -17
Саскылах

некомфортное место: Корк
комфортное место: Морелия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100