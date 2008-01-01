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На севере Якутии и Чукотки температура бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 14:18 Понедельник, 16 октября



Южный циклон принес на Чукотку и северо-восток Якутии не только сильные осадки и порывистый ветер, но и очень теплый воздух. Среднесуточная температура воздуха на Арктическом побережье превышает климатическую норму на 8-10 градусов. И снова не обошлось без температурных рекордов. В Чокурдахе воздух прогрелся до 0,2 градуса. А до этого рекорд был отрицательным, выше -0,9 градусов температура здесь не повышалась с 1974 года. На острове Врангеля +3,1, причем предыдущий рекорд, +1,6 градуса, был перекрыт в прошлом, 2016 году. В Певеке воздух прогрелся до 3,1 градуса, что незначительно выше рекорда, установленного в 1973.



В ближайшие дни на Чукотке температура воздуха существенным образом не изменится, возможны очередные рекорды, а на северо-востоке Якутии заметно похолодает. / meteonovosti.ru /



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