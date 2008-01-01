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Сильные ливни обрушились на Черноморское побережье



ИА "Метеоновости" / 13:51 Понедельник, 16 октября



Южный циклон и его атмосферные фронты стали причиной проливных дождей на побережье Черного моря. В ночь с 15 на 16 октября регион пересекал холодный фронт. Прошли ливневые дожди, усиливался ветер. 24 м/с достигали порывы ветра в Отрадной и в Ставрополе. За неполные 12 часов в Сочи выпало до 51 мм осадков, в Туапсе и того больше, до 64 мм. Но наибольшее количество осадков выпало в Магри, 85 мм - больше половины месячной нормы.



17 октября с регионе сохранится пониженный фон атмосферного давления, влияние на погоду окажут атмосферные фронты. Пройдут дожди различной интенсивности, в горах с мокрым снегам, в Кабардино-Балкарии отдельные сильные осадки, местами порывы ветра 15-20 м/с, в Дагестане до 23 м/с.



18 октября атмосферное давление начнет расти, пройдут дожди от небольших до умеренных. А уже 19 октября осадков не ожидается. Ветер успокоится, порывы ветра лишь на востоке региона до 12-17 м/с, воздух прогреется до 15..20 градусов, в районе Анапа-Новороссийск 20..25. / meteonovosti.ru /



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