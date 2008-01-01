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Отголоски урагана "Офелия" в Европе
ИА "Метеоновости" / 13:23 Понедельник, 16 октября
Тропический шторм "Офелия", зародившийся несколько дней назад в Атлантическом океане, уверенно движется в сторону Скандинавии. Так, 14 октября шторм пересекал Азорские острова, а затем отправился портить погоду в Великобританию. 15 октября ветер в Великобритании усиливался до 20-25 м/с, в а Шотландии достигал ураганной силы - до 38 м/с. Из-за порывистого ветра отменены занятия в школах. Ветром повреждены строения, транспорт работает с перебоями. Но стихия на этом не успокоится. 17 октября ветреная и дождливая погода ожидается в Великобритании, из-за сильных дождей сохраняется вероятность наводнения. 18 октября бывший тропический шторм начнет оказывать влияние на погоду в Мурманской и Ленинградской областях, а также в Карелии: ожидаются дожди различной интенсивности, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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