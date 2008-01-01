

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Прошальное тепло Золотой осени в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:21 Понедельник, 16 октября



погода, вполне соответствующая сезону. В середине недели следует ожидать всплеска тепла, что тоже характерно для второй половины октября.



Во вторник, 17 октября, регион окажется в области повышенного атмосферного давления. Будет преобладать облачная погода, местами не исключен небольшой дождь. Ночью в Москве 4..6, по области 2..7 тепла, днем, в теплом секторе температура повысится до 10..12 градусов. За счет больших градиентов давления сохранится свежий ветер, порывы будут усиливаться до 12-17 м/с.



В среду, 18 октября, погода будет еще более ветреной: ветер в порывах может достигать 15-20 м/с. Пройдут небольшие дожди ночью по региону 2..7 тепла, а днем 8..13 градусов. Такие значения температуры выше климатической нормы на 3-4 градуса. Подобные всплески тепла во второй декаде октября случаются не каждый год. Последний раз столь же тепло в середине октября было в 2013 году.



Но осеннее тепло кратковременно: днем 19 октября регион пересечет холодный фронт, за ним температура воздуха начнет понижаться, днем не выше 5..10 градусов.



В конце рабочей недели, в тыловой части циклона, местами пройдет небольшой дождь, станет заметно прохладнее: ночью термометры покажут 0..+5, в пониженных формах рельефа, на эстакадах и мостах до -1, и днем лишь 3..8.



Приходит время автомобилистам задуматься о переходе на зимний режим эксплуатации. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



