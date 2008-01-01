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Новости погоды

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В Башкортостане прошли сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 11:41 Понедельник, 16 октября

  Уральский регион в минувший день, 15 октября, находился в передней части циклона, в зоне действия активного атмосферного фронта. В Башкортостане отмечались дожди, местами сильные. До 17 мм осадков выпало в Стерлитамаке, а в Кумертау до 24 мм.

17 октября атмосферное давление повысится, циклонический вихрь, принесший проливные дожди, отправится на югу, местами пройдут небольшие дожди, днем 8..13 градусов. 18 и 19 октября Башкирия окажется во власти очередного циклонического вихря. Циклон идет с Северной Атлантики, к 18 октября достигнет Архангельской области. Пройдут дожди от небольших до умеренных, ветер в порывах усилится до 8-13 м/с, температура воздуха понизится: ночью 0..+5, днем +6..+11 градусов. / meteonovosti.ru /
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