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Новости погоды

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Небывалая жара в Испании

ИА "Метеоновости" / 11:07 Понедельник, 16 октября

  Обширный антициклон, сохранявшийся долгое время над большей частью территории Европы, обеспечивал здесь сухую и солнечную погоду. С южными потоками в регион проникал жаркий воздух с Африканского континента. И температура воздуха в Испании превысила в отдельных районах 35 градусов. А среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на несколько градусов. Были обновлены многолетние температурные максимумы. 15 октября городами-рекордсменами стали: Ла-Корунья, +31 градус, что на 5 градусов выше предыдущего рекорда, оставшегося в далеком 1945 году. В Барселоне было 25 градусов, что немногим выше рекорда 2013 года, в Мадриде +29,4 градуса, в Севилье +35,7, в Лас-Пальмасе 34,9.

Но уже в ближайшие дни жара в Испании отступит, Пиренейский полуостров окажется в барической ложбине, в зоне действия атмосферных фронтов. Начавшиеся дожди заметно понизят температуру. 17 октября термометры покажут 18..23 градуса, а 18 октября температура понизится еще на 2-3 градуса. Рекордных значений не ожидается, но температура воздуха в Испании будет немного выше климатической нормы. / meteonovosti.ru /
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