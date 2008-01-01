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В Москве порывистый ветер до конца дня



ИА "Метеоновости" / 10:06 Понедельник, 16 октября



В Москве и области сохраняется влияние гребня антициклона. До конца дня сохранится облачная погода, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в течение дня составит 6..8 градусов. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. К 9 часам в столице зафиксированы порывы ветра до 10-15 м/с, а в Домодедово ветер усиливался до 18 м/с. И ветер в московском регионе ослабеет лишь ближе к вечеру. / meteonovosti.ru /



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