Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
16 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве порывистый ветер до конца дня

ИА "Метеоновости" / 10:06 Понедельник, 16 октября

  В Москве и области сохраняется влияние гребня антициклона. До конца дня сохранится облачная погода, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в течение дня составит 6..8 градусов. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. К 9 часам в столице зафиксированы порывы ветра до 10-15 м/с, а в Домодедово ветер усиливался до 18 м/с. И ветер в московском регионе ослабеет лишь ближе к вечеру. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+6
Вт.
17 окт.
+11
Ср.
18 окт.
+13
Чт.
19 окт.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Мекка		 -17
Саскылах

некомфортное место: Корк
комфортное место: Морелия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100