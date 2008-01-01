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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:47 Понедельник, 16 октября

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 5 до 14 октября была на низком уровне. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 11-14 октября зарегистрирована умеренная геомагнитная буря, 15 октября возмущенные периоды и периоды малой магнитной бури.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 16-23 октября солнечная активность будет, в основном, низкой. Ожидаемая геомагнитная обстановка для большей части времени - от спокойной до слабо возмущенной. Возмущенные периоды и периоды малой магнитной бури наиболее вероятны 18-19 октября. / meteonovosti.ru /
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