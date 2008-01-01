

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:05 Понедельник, 16 октября



Дождливый циклон покинул Центр Европейской России и в столичном регионе погода несколько улучшится. При облачном небе существенных осадков не ожидается, но будет ветрено. Порывы северо-западного ветра местами будет достигать 12-17 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве составит 6..8 и 4..9 - по области. Атмосферное давление продолжит рост и в середине дня достигнет отметки 747 мм рт.ст., что в пределах нормального. Относительная влажность воздуха высокая, около 70%.



Интенсивный рост атмосферного давления негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями. Прежде всего, это касается тех, кто перенес сосудистые катастрофы. Ухудшение самочувствия могут испытывать как гипертоники, так и гипотоники, а также страдающие собственным неустойчивым артериальным давлением, вегето-сосудистой дистонией. Из-за сохраняющегося дефицита кислорода в воздухе неважно могут себя чувствовать люди с хронической кислородной недостаточностью. А повышенная влажность воздуха может стать причиной обострений хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также бронхо-легочных. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



