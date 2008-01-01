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Новости погоды

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На Средней и Верхней Волге сыро, ветрено, но тепло

ИА "Метеоновости" / 13:40 Воскресенье, 15 октября

  Атлантический циклон, который накануне находился над центральными областями, своими атмосферными фронтами добрался до Волги. В Марий Эл, Чувашии и Татарстане прошли сильные дожди количеством 16-18 мм.

В начале новой недели циклон нырнет на юг, в район Прикаспийской низменности, оставляя в своем теплом секторе Верхнюю и Среднюю Волгу. В Волго-Вятском районе время от времени будут приниматься небольшие дожди, по северу ветер окрепнет в порывах до 14 м/с, днем от 5 до 12 тепла. На Средней Волге облачно с прояснениями, а дожди от небольших до умеренных, порывы ветра местами достигнут 16 м/с, после полудня 7..12 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы на 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /
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