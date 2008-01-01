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Вокруг Байкала морозы набирают силу



ИА "Метеоновости" / 13:20 Воскресенье, 15 октября



Территорию вокруг Байкала опекает сибирский антициклон. Среднесуточная температура ниже многолетних значений на 2-4 градуса.



В предстоящие сутки свои коррективы внесут атмосферные фронты, которые в отдельных районах отметятся небольшими осадками в виде мокрого снега и снега. В Забайкальском крае и Иркутской области в ранние утренние часы морозы окрепнут до 16..18 градусов. А вот Бурятия в начале новой недели окажется вблизи центра антициклона. Осадков не ожидается, ночью мороз окрепнет до -10..-15, в северных, центральных и юго-западных районах при ясном небе и вовсе до -20..25 градусов. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /



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