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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока сыро и ветрено

ИА "Метеоновости" / 12:59 Воскресенье, 15 октября

  На южные районы Дальнего Востока распространился гребень сибирского антициклона, который может оградить от слякотной осенней погоды. Но этого не случилось. Причиной тому атмосферные фронты с волнами, который протянулись по югу гребня.

Вот и в начале новой недели в Хабаровском крае местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах - снег, а на побережье ветер окрепнет в порывах 11-16 м/с, днем от 3 до 10 градусов выше ноля. В Амурской области осадки разной интенсивности и продолжительности: по северу мокрый снег и снег, по югу мокрый снег с дождем, в отдельных районах усиление ветра в порывах до 14 м/с, днем не выше +8 градусов. В Приморском крае небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах со снегом, преобладающая температура днем 9..14. Среднесуточная температура воздуха на юге Дальнего Востока в пределах многолетних значений на слабо отрицательном фоне. / meteonovosti.ru /
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