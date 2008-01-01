

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Дальнего Востока сыро и ветрено



ИА "Метеоновости" / 12:59 Воскресенье, 15 октября



На южные районы Дальнего Востока распространился гребень сибирского антициклона, который может оградить от слякотной осенней погоды. Но этого не случилось. Причиной тому атмосферные фронты с волнами, который протянулись по югу гребня.



Вот и в начале новой недели в Хабаровском крае местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах - снег, а на побережье ветер окрепнет в порывах 11-16 м/с, днем от 3 до 10 градусов выше ноля. В Амурской области осадки разной интенсивности и продолжительности: по северу мокрый снег и снег, по югу мокрый снег с дождем, в отдельных районах усиление ветра в порывах до 14 м/с, днем не выше +8 градусов. В Приморском крае небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах со снегом, преобладающая температура днем 9..14. Среднесуточная температура воздуха на юге Дальнего Востока в пределах многолетних значений на слабо отрицательном фоне. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



