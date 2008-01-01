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ИА "Метеоновости" / 12:49 Воскресенье, 15 октября



Столицу накрыл атмосферный фронт. При облачной погоде идут довольно интенсивные дожди, в Тушино и на Балчуге - небольшие. Облачность и дожди стали причиной понижения температуры: на главной метеостанции Москвы только +4.3, в Тушино +3.7, лишь на Балчуге +5.1 градуса. Атмосферное давление еще немного понизилось и составляет 736 мм ртутного столба, что 12 единиц ниже нормального, относительная влажность воздуха повысилась до 90%. Ветер слабый, в районе ТСХА и МГУ его порывы достигают 6 м/с.



/ meteonovosti.ru /



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