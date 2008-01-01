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Тайфун "Ханун" вышел на Вьетнам

ИА "Метеоновости" / 12:08 Воскресенье, 15 октября

  Тайфун "Ханун" уроженец Тихого океана, находится над морем в 280 километрах от Гонконга, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

Местные метеорологи прогнозируют, что тайфун пройдет сегодня днем в 200 км от Гонконга. Тропические ливни и спровоцированными ими наводнения ожидаются в низинных районах. Зона ливней и штормовых ветров накроет южные районы Китая, которые задержатся здесь и в начале новой недели.

Тайфун "Ханун" идет на северо-запад со скоростью 20 километров в час, существует вероятность того, что он заденет восточное побережье провинции Хайнань.

Тайфун добрался до Вьетнама, где тропические ливни вызвали мощные наводнения, в результате которых погибло около 70 человек. В стране повреждены дороги, дома, нарушена связь, отменены авиарейсы, нанесен значительный ущерб поголовью скота. Сильнее всего пострадала северная провинция Вьетнама - Хоа Бинь. / meteonovosti.ru /
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