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На остров Врангеля заглянуло рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 11:00 Воскресенье, 15 октября



Глубокий циклон (давление в центре менее 985 гПа), раскрутившийся до больших высот, а потому малоподвижный, располагается над востоком Чукотки. В его теплом секторе оказался остров Врангеля. И 14 октября воздух прогрелся до рекордно высоких значений, до +3.3 градуса. Эта температура и стала абсолютным максимумом для этого дня, оставив позади 1952 года со значением +2.5 градуса.



В воскресенье остров Врангеля остается власти циклона, который начал заполняться, давление в центре повысилось до 1000 гПа. Небо затянуто плотными облаками, идет снег, во влажном воздухе, относительная влажность которого составляет 95%, сформировались густые туманы, ветер усиливается в порывах до 14 м/с. Столбик термометра остановился у 0 отметки, но из-за таких погодных условий ощущается как -6.



В начале новой недели влияние циклона ослабеет, осадки прекратятся, но сохранится сильный ветер, а температура вернется в привычные рамки. / meteonovosti.ru /



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