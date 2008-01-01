Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
15 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На остров Врангеля заглянуло рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 11:00 Воскресенье, 15 октября

  Глубокий циклон (давление в центре менее 985 гПа), раскрутившийся до больших высот, а потому малоподвижный, располагается над востоком Чукотки. В его теплом секторе оказался остров Врангеля. И 14 октября воздух прогрелся до рекордно высоких значений, до +3.3 градуса. Эта температура и стала абсолютным максимумом для этого дня, оставив позади 1952 года со значением +2.5 градуса.

В воскресенье остров Врангеля остается власти циклона, который начал заполняться, давление в центре повысилось до 1000 гПа. Небо затянуто плотными облаками, идет снег, во влажном воздухе, относительная влажность которого составляет 95%, сформировались густые туманы, ветер усиливается в порывах до 14 м/с. Столбик термометра остановился у 0 отметки, но из-за таких погодных условий ощущается как -6.

В начале новой недели влияние циклона ослабеет, осадки прекратятся, но сохранится сильный ветер, а температура вернется в привычные рамки. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+4
Пн.
16 окт.
+6
Вт.
17 окт.
+12
Ср.
18 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Мекка		 -17
Оймякон

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Дуррес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100