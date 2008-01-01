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ИА "Метеоновости" / 09:55 Воскресенье, 15 октября
Утро воскресного дня встретило москвичей хмурым небом. Атмосферное давление пониженное, 738 мм ртутного столба. В 9 часов утра на главной метеостанции столицы было +5.1, на большинстве станций температура колеблется от +4.5 до +4.8 градусов, а в центре, на Балчуге, столбик термометра приближается к отметке +6 (+5.7). Ветер южный, юго-западный до 8 м/с. В районе Тушино штиль и дымка. / meteonovosti.ru /
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