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На юге Европейской России погода ухудшилась



ИА "Метеоновости" / 09:47 Воскресенье, 15 октября



Циклонический вихрь, который кружит над Центральными областями, портит погоду и на юге ЕТР. Атмосферные фронты этого циклона добрались и до южных границ страны. До конца суток 15 октября в Краснодарском крае и в Северной Осетии они будут поливать сильными дождями, в горах Северной Осетии со снегом. В Астраханской области и Краснодарском крае с обострением фронта, возможно, прогремит гроза, а в Калмыки усилится ветер в порывах до 22 м/с.



Сырая и ветреная погода сохранится и в начале новой недели. Сильные осадки пройдут повсеместно, а 17 октября интенсивность дождей ослабеет, более 15 мм ожидается лишь в Дагестане. В Калмыкии и Дагестане порывы ветра достигнут штормовой силы, 25 м/с. Преобладающая температура днем 9..14, на юге региона до 18, а 16 октября в Волгоградской области ожидается понижение температуры до 5..10. / meteonovosti.ru /



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