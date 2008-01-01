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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:53 Воскресенье, 15 октября



Предстоящим днём очередной циклон с северо-запада будет определять погодные условия для Московии. Атмосферные фронты, имеющие место быть при этом циклоническом вихре принесут очередные порции влаги и сохранят над столичным регионом покрытое десятибалльной облачностью хмурое небо.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 15 октября ожидается дождь различной интенсивности. Суточный ход температуры при адвекции холода и облачном небе будет практически отсутствовать: максимальная температура воздуха не превысит 4..6 градусов в Москве и 3..8 - по области. Средняя же суточная температура ожидается вблизи климатической нормы. Атмосферное давление понизится и в середине дня достигнет отметки 739 мм рт.ст., что заметно ниже нормального. Относительная влажность воздуха высокая, не ниже 80%. Ветер западный 5-10 м/с, ближе к вечеру отдельные порывы могут достигать 12-15 м/с.



Такие погодные условия относятся к гипоксическому типу, и являются нагрузочными для большинства метеозависимых людей. Ухудшением самочувствия в первую очередь могут отреагировать гипотоники и гипертоники, а также лица, перенесшие сосудистые катастрофы. Из-за дефицита содержания кислорода в воздухе в группе риска люди с легочной и сердечной недостаточностью. При высокой влажности велика вероятность обострения хронических воспалительных заболеваний суставов и позвоночника.



Дискомфортная погода может стать причиной снижения работоспособности и внимания, появления чувства вялости и сонливости даже у вполне здоровых людей. В такие дни не следует перегружать организм. Помогут улучшить самочувствие хвойные и солевые ванны, а так же контрастный душ.



Геомагнитный фон 15 октября неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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