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Рекорды температуры на западе Африке



ИА "Метеоновости" / 13:53 Суббота, 14 октября



В пятницу 13 октября на западном побережье Африке были установлены новые температурные рекорды дня. Теплые воздушные массы с Атлантического океана повысили температуру до рекордных значений в северном полушарии в Касабланке. Этот город в Марокко считается самым густо населенным. В пятничный день жители наблюдали, как в полуденные часы столбик термометра поднялся до отметки в 33,6 градусов, перекрыв предыдущий рекорд, который наблюдался в 1990 году, на 4,5. Еще один рекорд установился на Канарских островах в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Температура повысилась до 35,9 градусов, предыдущий рекорд наблюдался в 1971 году, и составлял 30 градусов. Рекорды отметились и в южном полушарии. На юго-западе Африке в портовом городке Кейптаун, что недалеко от мыса Доброй Надежды, новый суточный рекорд составляет 28,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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