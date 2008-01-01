Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
14 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорды температуры на западе Африке

ИА "Метеоновости" / 13:53 Суббота, 14 октября

  В пятницу 13 октября на западном побережье Африке были установлены новые температурные рекорды дня. Теплые воздушные массы с Атлантического океана повысили температуру до рекордных значений в северном полушарии в Касабланке. Этот город в Марокко считается самым густо населенным. В пятничный день жители наблюдали, как в полуденные часы столбик термометра поднялся до отметки в 33,6 градусов, перекрыв предыдущий рекорд, который наблюдался в 1990 году, на 4,5. Еще один рекорд установился на Канарских островах в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Температура повысилась до 35,9 градусов, предыдущий рекорд наблюдался в 1971 году, и составлял 30 градусов. Рекорды отметились и в южном полушарии. На юго-западе Африке в портовом городке Кейптаун, что недалеко от мыса Доброй Надежды, новый суточный рекорд составляет 28,3 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+7
Вс.
15 окт.
+6
Пн.
16 окт.
+8
Вт.
17 окт.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Мекка		 -16
Батагай-Алыта

некомфортное место: Икалуит
комфортное место: Ардебиль

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100