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Новости погоды

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Снежный покров

ИА "Метеоновости" / 13:18 Суббота, 14 октября

  Пока на Европейской территории идут проливные дожди, а на Урале сухая погода, в северной половине Дальнего Востока уже установился снежный покров. На Чукотке аномально теплая погода. Но несмотря на это, если рассматривать всю страну, то по данным от 13 октября, в ее западной половине лежит максимальная высота снежного покрова, высота сугробов достигла 34 см. Немного меньше высота, 33 см, наблюдается западнее Якутска, в поселке городского типа Хандыга, который находится в правобережье реки Алдан. В ближайшие сутки ожидается прирост снежного покрова в Колымо-Индигирском районе. Там 14-15 октября пройдет сильный снег. А на северо-западе Якутии наоборот сугробы на время прекратят увеличиваться. Связано это будет с антициклоном, центр которого сейчас находится над Новосибирскими островами. В ближайшие дни он будет усиливаться и распространять свое влияние на континентальную часть Якутии. / meteonovosti.ru /
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