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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:37 Суббота, 14 октября

  Центр циклона покинул Москву и отправился на восток. Атмосферное давление в Москве немного подросло, но все равно отстает от нормальных значений. А вот температура, в тыловой части циклона, понизилась, в регион стал поступать холодный воздух. Выше 7 градусов наблюдается лишь в районе Балчуга, 7,1. На главной метеостанции Москвы, на ВДНХ, за последние три часа температура понизилась на 0,7 градуса и сейчас составляет 6,7. Прохладней в районе Внуково 5,8, и Немчиновке 5,9. Усилился ветер в порывах, в ТСХА, во Внуково, в Шереметьево, Домодедово 12-14 м/с. / meteonovosti.ru /
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