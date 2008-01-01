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В Москве тепло и сыро



ИА "Метеоновости" / 12:26 Суббота, 14 октября



В Московском регионе по-настоящему осеняя погода. Причиной стал циклонический вихрь, который 13 октября прошел через столицу и уже в первый выходной его центр кружит над востоком Центральных областей. В последние дни недели небо над Москвой затянуто плотной облачностью. Активные атмосферные фронты проливают над регионом дожди. Не исключением стал и пятничный день, максимальное количество осадков составило 4 мм, по области 9 мм, усиливался ветер до 12 м/с. А уже в ночь на 14 октября интенсивность осадков увеличилась, по Москве до 7 мм, а в области до 14 мм. Но, несмотря на дождливый день, температура воздуха для этого времени года была высокой. В полуденные часы, когда столица оказалась в теплом секторе циклона, температура повысилась до 11..12 тепла. В субботу характер погоды сохранится под влиянием активных атмосферных фронтов, пройдут небольшие дожди. Небольшая передышка в погоде ожидается в ночь на воскресенье, во второй половине ночи ожидается гребень антициклона с юго-запада. Но, к сожалению, днем 15 октября снова влияние очередного атмосферного фронта. Временами ожидается дождь и будет ветрено. Среднесуточная температура будет около своей нормы. / meteonovosti.ru /



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