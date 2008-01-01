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Новости погоды

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Мощный циклон над Чукоткой

ИА "Метеоновости" / 11:56 Суббота, 14 октября

  На северо-востоке Дальнего Востока продолжает управлять погодой мощный циклон. Его центр с Берингова моря направился в континентальную часть Чукотки. Давление в центре циклона остается низким, 985 гПа. 13 октября он принес непогоду в северные районы Якутии, где при ветре до 21 м/с поднялась метель. На крайней восточной населенной точке страны, в Уэлене ветер достиг 24 м/с. Ветрено было и на острове Врангеля, порывы до 18 м/с. Циклон начинает заполняться, погода на Дальнем Востоке улучшится. В воскресный день ненастье ожидается лишь в северных районах Якутии - метель, ветер 15-20 м/с, в Колымо-Индигирских районах просыпает сильный снег. На Чукотке и северо-востоке Якутии в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода, со среднесуточной температурой на 6-8 градусов выше климатической нормы. 15 октября в городе Анадыре, возможно, установится новый суточный рекорд. Сейчас он держится с далекого 1951 года, температура тогда составила 4,2 градуса, но по прогнозам ожидается, что температура в воскресенье на восточном побережье повысится до 6 тепла. / meteonovosti.ru /
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